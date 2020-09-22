شكرا لقرائتكم خبر عن عزام التميمى.. سمسار تمويل قنوات الإرهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا مفصلا عن عزام التميمي، القيادى الإخوانى، سمسار تمويل قنوات الإرهاب. وتواصل القنوات الإخوانية الممولة من الخارج تحريضها على الدولة المصرية بتمويل تتولاها شخصيات إخوانية موثوقة لدى الدوحة تتولى عملية توريد الأموال لأنصار الجماعة لدعمهم في الحرب الإعلامية ضد مصر وشعبها.

ويعد الإخوانى "عزام التميمى" عراب تمويل القنوات المعادية لمصر، حيث يتولى عملية توريد ملايين الدولارات لتلك القنوات لمواصلة عملية التحريض ضد الدولة المصرية، وذلك وسط حياة من الترف والبزخ يعيشها التميمى وهو رجل فلسطيني أصل ويحمل الجنسية البريطانية.

ويحرص عزام التميمى على نشر صور ومقاطع فيديو توضح مدى الثراء الفاحش له في الوقت الذى يمول فيها قنوات معادية لمصر لبث سمومها ضد الدولة المصرية، وذلك في إطار مخطط جماعة الإخوان للسيطرة على الدول العربية من خلال نشر الفوضى الخلاقة في الشارع.