الفنانة ماريا ناديم تخضع لعملية تجميل – فيديو

خضعت الفنانة المغربية، ماريا ناديم، أخيرا، أثناء وجودها في لبنان، لعملية تجميل على مستوى الأنف.

وأعلنت ماريا ناديم لجمهورها، يوم أمس الاثنين، أخبار خضوعها لعملية التجميل، من خلال مقطع فيديو للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تغيير شكل أنفها.

وخالفت ماريا ناديم عادة الفنانين في إخفاء خضوعهم للتجميل، إذ لا يعلنون عن ذلك تجنبا للانتقادات، التي تطالهم من الجمهور، في حين هي أعلنت ذلك بنفسها.

ويعتبر خضوع المشاهير للتجميل من بين المواضيع، التي تتثير جدلا، وانقساما بين الجمهور، كما تختلف أراء المشاهير حولها، وهناك منهم من يرفضها.