الوكيل العام للملك يكشف صكوك اتهام أعضاء خلية إرهابية وقاضي التحقيق يحيلهم على السجن -التفاصيل

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الثلاثاء، عن إحالة أعضاء الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بثلاث مدن، على قاضي التحقيق مبينا صك الإتهام الموجه إليهم، فيما استجاب قاضي التحقيق لطلب إيداعهم السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا.

وأكد الوكيل العام للملك أن القرار بجاء تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 19 شتنبر 2020 حول البحث الجاري بشأن الأشخاص المشتبه في تورطهم في الخلية الإرهابية الذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا يوم 10 شتنبر 2020، وحجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يشتبه في عزمهم استعمالها في عمليات إرهابية حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية.

وتبعا لنتائج البحث المنجز حول الموضوع، يؤكد البلاغ، فقد تم بتاريخ يومه 22 شتنبر 2020 إحالة خمسة أشخاص على السيد قاضي التحقيق بموجب ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق في حقهم وذلك من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وصنع متفجرات وحيازة أسلحة واستعمالها، محاولة صنع متفجرات بواسطة مواد كيميائية ومعدات تدخل في تصنيع وإعداد المتفجرات.

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أيضا، وجهت للموقوفين تهمة محاولة الاعتداء على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وبتنظيم إرهابي، العصيان، عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، في حق شخصين.

كما وجهت إليهم رسميا تهمة ارتكاب جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي، عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، في حق الباقي.

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