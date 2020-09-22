منشور على الفايسبوك يفضح جريمة في طنجة ويقود مرتكبها إلى الاعتقال

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص، بالغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، والضرب، والجرح، والهجوم على مسكن الغير.

وكانت مصالح الأمن في مدينة طنجة قد تفاعلت مع نداء منشور على منصات التواصل الاجتماعي حول شخص، يشتبه في تورطه في ارتكاب سرقة مقرونة بالضرب، والجرح، والهجوم على مسكن الغير في حي “الحداد” في مدينة طنجة، وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي، أسفر عن توقيف المشتبه فيه، والاستماع إلى الضحايا المفترضين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.