أخاء الناصرة يحقق فوزا ثانيا على التوالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أخاء الناصرة فوزا خارجيا على هبوعيل بيتح تيكفا بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل بعد مرور 18 دقيقة على بداية اللقاء، ثم في الدقيقة 40 أدرك اللاعب أحمد عابد هدف التعادل لصالح أخاء الناصرة.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 حسم اللاعب علي كنانة المباراة بهدف ثاني لصالح الفريق النصراوي.
وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف الفريق النصراوي في مباراته القادمة جاره هبوعيل نوف هجليل يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر الوشيك.
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