نيمار يواجه عقوبة الإيقاف لنهاية العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يواجه عقوبة الإيقاف حتى نهاية العام الجاري.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار يواجه التعرض لعقوبة قاسية بسبب كلماته العنصرية لمدافع مارسيليا هيروكي ساكاي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الفرنسي، وفقًا لما صرح به مصدر في مارسيليا للصحيفة.
على صعيد آخر، أكد خبراء قراءة الشفاه إهانات ألفارو غونزاليس العنصرية لنيمار.
ويمكن معاقبة كل من نيمار وألفارو غونزاليس بالإيقاف بما لا يقل عن 8 مباريات، ما يعني غياب الثنائي عن مباريات فريقيهما في الدوري حتى بداية عام 2021.
ووفقًا للمادة التاسعة من لائحة دوري المحترفين الفرنسي، فإن أي إهانة على أساس العرق أو الجنسية أو الإيديولوجية، يعاقب عليها ما بين 8 إلى 10 مباريات.
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