أحمد داود أوغلو : على أردوغان الاتفاق مع مصر لأنها أهم دول المتوسط

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

شدد رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو، الثلاثاء، على ضرورة إبرام اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة بين أنقرة والقاهرة، موضحاً في تصريحات صحافية، أنه على أردوغان الاتفاق مع مصر كونها أهم دولة في المتوسط.



وتابع قائلاً: "يجب إبرام اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا ومصر".

يشار إلى أن أردوغان كان اقترح في وقت سابق، عقد مؤتمر إقليمي مع دول البحر الأبيض المتوسط، وقال بحسب ما نقل تلفزيون "تي آر تي": "يجب الحفاظ على الزخم النسبي الرامي لخفض التوتر شرق المتوسط، وتفعيل قنوات الحوار عبر خطوات متبادلة".

Advertisements

وأجرى الرئيس التركي محادثات مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي الذي سيرأس اجتماعات زعماء الاتحاد، ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تريد تهدئة الأزمة بين اليونان وقبرص من جهة وبين تركيا، لكن قبرص تصر على فرض الاتحاد عقوبات على أنقرة، على خلفية مطالبات متداخلة بالسيادة بينهما على مناطق يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان لوح سابقا بإمكانية فرض عقوبات على أنقرة، بينما ردت تركيا مؤكدة استبعاد الأمر.

وأمس الاثنين، قال إبراهيم كالين، المتحدث الرئاسي التركي "التهديد بالابتزاز أو بفرض عقوبات على تركيا لا يحقق نتائج". وأضاف "من المفترض أن يكون الساسة الأوروبيون أدركوا ذلك"