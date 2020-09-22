حفتر وصالح يصلون القاهرة بزيارة مفاجئة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أفادت مصادر للعربية بأن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيصل مساء اليوم الثلاثاء في زيارة مفاجئة، تم الترتيب لها صباحا.



كما سيصل أيضا بالتزامن، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، حيث من المتوقع، بحسب المصادر، أن يلتقي حفتر لمناقشة عدد من الملفات على رأسها المبادرات التي تمت في جنيف والمغرب حول الشأن الليبي، من اجراء انتخابات، وتوزيع المراكز العليا وتشكيل حكومة جديدة.

وسيحضر حفتر مع وفد عسكري، ويلتقي رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالشأن الليبي. كما سيلتقي مسؤولين عسكريين مصريين أيضا ومسؤولين أمنيين بغية التنسيق حول الأوضاع في ليبيا

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وفي السياق أوضحت المصادر أن القاهره تسعى لتقريب وجهات النظر البرلمان الليبي والجيش في ملف النفط وملفات أخرى ومناقشة المبادرات التي تمت في المغرب وجنيف ودراستها. كما تسعى إلى إزالة أي خلافات بين الجيش والبرلمان.

الوفاق وإنشاء جيش

إلى ذلك، أوضحت مصادر للعربية بأن الزيارة لم يكن مرتب لها وكان سيحضر رئيس هيئة السيطرة في الجيش الليبي بدل حفتر، لكن نظرا لتطورات الأحداث وعزم حكومة الوفاق إنشاء جيش في ليبيا، حصل هذا التغيير.

بالإضافة إلى الملف الأمني، سيتم التطرق بحسب المصادر إلى ملف النفط الليبي مع الجهات المصرية. كما أفادت المعلومات بأن قائد الجيش الليبي سيعرض رؤيته على المسؤولين المصريين، وورقة كاملة بشأن هذا الملف الشائك.

يذكر أن الجيش الليبي كان أعلن الأسبوع الماضي موافقته على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير شرط توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب. وقال حفتر في كلمة توجه بها إلى الليبيين إن القيادة العامة للجيش لا تتردد في تقديم التنازلات ما دامت في مصلحة الليبيين، بهدف منع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد