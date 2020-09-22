أسرة "الخليج 365" تعزي في وفاة الفنان الحضرمي المعروف عمر باوزير

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

رفعت أسرة الخليج 365 برقية عبرت فيها عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الفنان الحضرمي المعروف عمر باوزير الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.



وقالوا إن الفنان عمر باوزير رحمه الله-عُرف باتقانه الاغنيات الحضرمية الأصيلة التي تغنّى بها داخل وخارج الوطن، وفي مختلف المناسبات وخصوصاً الوطنية، وأسهم في نشرها في مواطن اغترابه.

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وتقدموا بخالص التعازي لأسرته وذويه، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.