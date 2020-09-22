 البحسني يعزي في وفاة الفنان الحضرمي المعروف عمر باوزير الذي وافته المنية اليوم

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الفنان الحضرمي المعروف عمر باوزير الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.



وقال المحافظ إن الفنان عمر باوزير -رحمه الله- عُرف باتقانه الاغنيات الحضرمية الأصيلة التي تغنّى بها داخل وخارج الوطن، وفي مختلف المناسبات وخصوصاً الوطنية، وأسهم في نشرها في مواطن اغترابه.

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وتقدّم المحافظ بخالص التعازي لأسرته وذويه، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.