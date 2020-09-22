الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة منذ بدء جائحة كوفيد-19 بتأكيد 634 إصابة.



وقال وزير الصحة سعد جابر خلال إيجاز صحفي «سجلت في المملكة هذا اليوم (الثلاثاء) 634 إصابة بفيروس كورونا بالتالي يصبح عدد الحالات التراكمي التي دخلت مستشفيات المملكة المعتمدة 5679 حالة».

وأضاف «هذه الزيادة الكبيرة في الحالات تدل على أن علينا أن نتخذ إجراءات شخصية للمحافظة على الأهل (...) علينا جميعاً اتخاذ الإجراءات للتباعد الجسدي، ولبس الكمامة وغسل اليدين».

وسجلت في المملكة حتى مساء الثلاثاء 5679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و33 وفاة.

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من جهته، قال الناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة نذير عبيدات إن «الأردن أصبح حاليا في مرحلة الانتشار المجتمعي بحسب المعاير العالمية».

وأشار إلى ازدياد عدد الإصابات المجهولة مصدر العدوى، وزيادة عدد بؤر الإصابات في مناطق جغرافية متعددة.

وقررت الحكومة في 14 سبتمبر إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة أسبوعين بعد تسجيل 214 إصابة في يوم واحد ما اعتبر حينها عددا كبيرا.

وبدأ الارتفاع في عدد الإصابات مطلع الشهر الحالي بعد فتح المدارس، وعودة نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة واستئناف الرحلات الدولية المنتظمة في مطار الملكة علياء الدولي.

وقد ألغت الحكومة مؤخرا إجراءات الإغلاق وحظر التجول الشامل أيام الجمعة بعد فرضها خلال الأشهر الماضية.