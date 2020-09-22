شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشيد بـ "اتفاقيات السلام" مع إسرائيل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بمعاهدات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في خطابه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

Advertisements وأعلن ترامب أن "اتفاقيات السلام الرائدة هذه هي بمثابة الفجر لشرق أوسط جديد". وأضاف: "لم أكن متفائلاً أكثر من أي وقت مضى بمستقبل المنطقة. لا دماء على الرمال، نأمل أن تكون تلك الأيام قد ولت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشيد بـ "اتفاقيات السلام" مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.