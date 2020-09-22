شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والهند تتفقان على وقف ارسال قوات إلى الحدود والان نبدء بالتفاصيل
اتفقت الصين والهند اليوم الثلاثاء على عدم إرسال المزيد من القوات إلى حدودهما المتنازع عليها وتفادي أي أعمال من شأنها أن تُعقد الوضع هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان إن مسؤولين عسكريين من الدولتين اجتمعوا أمس الاثنين وتبادلوا الرأي بخصوص حدودهما المتنازع عليها في الهيمالايا. وجرى الاتفاق أيضا على ألا يُقدم أي جانب على اتخاذ خطوات من جانب واحد في المنطقة.واتفق الجانبان في ذلك الوقت على أن تفك قوات الجانبين الارتباط سريعا وتخفيف التوترات.
وخاضت الدولتان ثلاثة حروب في أعوام 1962 و1967 و1987.
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