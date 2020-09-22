شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل : نحن ضحية حملة وحشية على غابات الأمازون والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في خطابه الافتتاحي الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هناك حملة تضليل تتعلق بغابات الأمازون ومنطقة بانتانال المدارية من أجل تشويه صورة بلاده كأكبر منتج للغذاء في العالم. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولسونارو قوله إن بلاده "رائدة في الحفاظ على الغابات الاستوائية".

ووفقا لبولسونارو فإن البرازيل تبرز كأكبر منتج للغذاء في العالم، ولهذا السبب "هناك اهتمام كبير بنشر معلومات مضللة" حول القضايا البيئية