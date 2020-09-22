شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت..القبض على فتاة نشرت فيديو يمس الآداب العامة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من رصد مقطع فيديو يمس الآداب العامة متداول على شبكات التواصل الاجتماعي من عدة حسابات لفتاة ، وبعد البحث والتحري تم ضبطها وجاري اتخاذ الاجراءات القانونبة بحقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت..القبض على فتاة نشرت فيديو يمس الآداب العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.