شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: فرضنا عقوبات شديدة على إيران الراعية للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الرهيب، وفرضت عقوبات شديدة على الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب، وقضت على خلافة داعش بنسبة 100 %، وقتلت مؤسسها وزعيمها البغدادي، وقضت على أكبر إرهابي في العالم قاسم سليماني.

ودعا، الأمم المتحدة لأن تكون منظمة فعالة، وتركز على المشكلات الحقيقية للعالم كالإرهاب، واضطهاد المرأة، والعمل القسري، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والتطهير العرقي للأقليات الدينية.

وأكد، في كلمة بلاده التي ألقاها خلال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 اليوم، أن بلاده تعمل على إنتاج ثلاث لقاحات، وستقوم بتوزيعها وستهزم الفيروس وستنهي انتشار الوباء، وستدخل حقبة جديدة من الازدهار والتعاون والسلام غير المسبوق.

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واستعرض الإجراءات الاحترازية التي قامت بها بلاده للحدّ من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الصين ومنظمة الصحة العالمية لم يعلنا فيروس كورونا كجائحة منذ البداية.

وأفاد أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ الأحادي الجانب، خفّضت أمريكا العام الماضي انبعاثاتها الكربونية بأكثر من أي دولة في الاتفاقية.

وتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهود إدارته في تعزيز الحرية الدينية، وإتاحة الفرص للنساء، ومكافحة الإتجار بالبشر، وحماية الأطفال، وإعادة تنشيط حلف الناتو، ودعم المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور في وقف تهريب البشر، والوقوف مع شعوب كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا للحصول على الحرية، مشيراً إلى أن الازدهار الأمريكي هو حجر الأساس للحرية والأمن في جميع أنحاء العالم.