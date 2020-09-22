مقتل ضابط برئاسة الصومال.. والبحث عن "سيدة مجهولة"

عثر الأمن الصومالي، الثلاثاء، على جثة ضابط في الحرس الرئاسي في فندق يسمى "رضوان" كان يقيم فيه في مديرية "حمر حجب" جنوب شرقي محافظة بنادر في العاصمة مقديشو.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الضابط يدعى شريف دوفل، ويعمل ضمن الحرس الرئاسي الصومالي برتبة رائد.

ووفق المعطيات الأولية فإن ملابسات مقتل الضابط الأمني "غامضة" وليست معروفة حتى الآن.

وقامت القوات الأمنية، التي وصلت مكان الحادث، باعتقال مسؤولي الفندق وطاقم العمل في إطار التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث.

كما تم نقل الجثة والموقوفين إلى مركز إدارة المباحث الجنائية.

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وكشف مصدر أمني مقرب من التحقيقات لـ"الخليج 365" أن سيدة مجهولة الهوية تركت الضابط قبيل فترة وجيزة من العثور على جثته.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن "معرفة هوية السيدة يشكل خيط السر وراء كشف تفاصيل الحادث، وأن التحقيقات تجرى بشكل مكثف للوصول إليها".



ولم تعلق السلطات الصومالية على الواقعة رسميا حتى الآن خاصة دائرة الحرس الرئاسي.

والخميس الماضي، اغتيل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بولاية هيرشبيلي نور حاشي عبدلي، في هجوم مسلح بعد خروجه من مسجد بمدينة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي الصومال.



ونفذ مسلحون مجهولون الهجوم ولاذوا بالفرار، بعد تنفيذ جريمة اغتيال الوزير الذي كان عضوا أيضا في برلمان ولاية هيرشبيلي الصومالية.

وجاءت جريمة الاغتيال بعد شهر واحد من اغتيال وزير الزراعة والري بولاية هيرشبيلي الصومالية عبدالقادر أبوكر محمود، في هجوم شهدته مدينة جوهر عاصمة الولاية الواقعة في إقليم شبيلي الوسطى جنوبي الصومال وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الاغتيال لاحقا.