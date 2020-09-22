"حارس أمن" يجبر قادة أوروبا على إرجاء قمتهم

أرجئت القمة الأوروبية، التي كانت مقررة في 24-25 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في أوساط رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وفق ما أعلن متحدث باسمه.



وكتب المتحدث، في تغريدة له، أن ميشال "أُبلغ اليوم أن حارساً أمنياً كان على تواصل مباشر معه مطلع الأسبوع الماضي، مصاب بكوفيد-19".

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وجاءت نتيجة الفحص الذي أُجري لميشال سلبية، وبدأ حجراً صحياً في اليوم نفسه، بموجب القواعد التي تفرضها السلطات الصحية البلجيكية، وفق المتحدث.

وكانت القمة الأوروبية التي كان يُفترض أن تجمع رؤساء الدول والحكومات، مخصصة للسياسة الخارجية، خصوصاً للتوتر مع تركيا والعقوبات ضد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو والتوتر مع لندن بشأن بريكست.

وكان ينبغي أيضاً أن يجري تقييم خلال الاجتماع لخطة الإنعاش الاقتصادي الهائلة التي تبنتها الدول الأعضاء في يوليو/تموز.