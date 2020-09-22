نتنياهو يكشف تفاصيل مكالمته مع ولي عهد البحرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه اتفق مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على تسريع اتفاقيات السلام بين البلدين.



وأشار نتنياهو إلى أن الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي وصفه بـ"الرائع والودي جدا" مع ولي عهد مملكة البحرين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”،: "الاتصال الهاتفي جرى أمس عندما قطع نتنياهو مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا".

وأضاف نتنياهو:" تم استدعائي لمعالجة احتياج وطني هام، حيث أجريت اتصالا هاتفيا مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد.. وكانت المكالمة استثنائية ورائعة وودية جدا".

وتابع: "أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات إبراهيم وتحدثنا عن صب مضمون سريع في الاتفاقيات بين البحرين وإسرائيل وكيف نجعل هذا السلام اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا وسلاما في كل مجال".

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وتابع نتنياهو، موجها كلامه للإسرائيليين،: "ستسمعون عن الخطوات العملية في هذا الخصوص قريبا جدا".

وأمس الإثنين، وصف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل بأنه إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الملك حمد بن عيسى خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء إن التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائماً.

وأضاف أن "من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان إحدى أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة".

وجدد التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم من القضية الفلسطينية والتزامها بتحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية.

ووقعت البحرين وإسرائيل في واشنطن مؤخراً توقيع إعلان تأييد السلام والذي جاء انطلاقاً من رؤية المنامة لإقامة السلام الشامل واعتباره خياراً استراتيجياً لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.