شباب الصحفيين المصريين: الإرهابي المصري "شهوان"الإخواني يسب المصريين ويحرض على القتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن الإرهابي الاخوانجي صبري شهوان أصيب بلوتة عقلية أفقدته توازنة عقب فشل دعوة الأجير الهارب محمد علي لنشر الفوضي في مصر حيث خرج علينا شهوان في فيديو يسب المصريين ويحرض على القتل والحرق والتدمير، مؤكدة الجبهة علي أن هذا الإرهابي وجة سب بالدين و ألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون للشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية الذي كشف وفضح مخططات جماعة الدم والخراب وأعوانهم.

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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: أن حالة التحريض على كافة مؤسسات مصر مستمرة من الخرفان وذيولهم الذين يتنفسون كذباً وزوار بشعارات وهمية وخطب رنانة تنفيذاً لاجندات لدول كارهة لتقدم مصر ونهضتها خاصه بعد تكرار فشل دعواتهم التخريبية عدة مرات.

وأضاف طوالة أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر لقن العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد امثال الإرهابي"شهوان" ومن على شاكلته درساً قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد حيث اختار طريق البناء والتنمية رافضاً دعوات التحريض.