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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 98.5 ألف فحص و939 حالة شفاء جديدة من كورونا بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، الثلاثاء، إجراء 98,528 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وكشفت الفحوصات الجديدة عن تسجيل 852 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المشخصة إلى 86,447 حالة منذ بدء الجائحة.
جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية الدورية التي تعقدها حكومة الإمارات لعرض أحدث المستجدات حول جهود مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.
وأشار الحمادي إلى تسجيل 939 حالة شفاء جديدة، يرتفع معها العدد الإجمالي لحالات التعافي التام إلى 76,025، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبناءً على الأرقام المحدثة يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج حالياً في مؤسسات الرعاية الصحية 10,017 مريضا.
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