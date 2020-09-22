هزاع بن زايد يهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 90

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.



وقال أجمل التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، متمنين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ولولي عهده الأمين محمد بن سلمان ولشعب المملكة الشقيق، مزيداً من التقدم والرفاه ودوام النجاح والازدهار".

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