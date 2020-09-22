شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون عذبوا الغاوي حتى الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملّت رابطة أمهات المختطفين ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية تعذيب المختطف صادق الغاوي حتى الموت، منددة بالجريمة وداعية إلى الإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد أسرته.

وقالت الرابطة في بيان نشرته أمس إن ميليشيات الحوثي قامت بتعذيب الغاوي (37 عاما) حتى الموت، بعد اختطافه من مزرعته التي يعمل بها بتاريخ 15 مايو الماضي بمحافظة صعدة، واختطفت في اليوم نفسه شقيقه الوحيد و7 من أبناء عمومته، وتم إخفاؤهم حتى 16 سبتمبر الجاري بعد علم أهاليهم بوجود جثة صادق في مستشفى الشرطة العسكرية بصنعاء.

ونقلت الرابطة عن الأسرة بأنه «سُربت معلومات إلى عائلة المختطف عن تواجد جثته في ثلاجة مستشفى الشرطة العسكرية»، وبعد البحث وجدوا الجثة وعليها آثار تعذيب في جميع أنحاء جسمه وآثار التفاف حبل على رقبته، وأخبرهم مدير المستشفى بأنهم تلقوا جثته من سجن هبرة في 26 يونيو الماضي.

وأضاف البيان «رفض أهالي الضحية استلام جثته حتى الكشف عن أسباب موته تحت التعذيب والكشف عن مصير أبنائهم البقية والمخفيين قسرا».

وتشير تقارير الرابطة إلى مقتل 82 مختطفا تحت التعذيب أثناء فترة إخفائهم في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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إلى ذلك فجرت ميليشيات الحوثي مدرسة الكفاح الأساسية التابعة لأهالي قريتي شعب بني زهير والحمينية الواقعتين غرب منطقة بيت مغاري شمال غرب مركز مدينة حيس.

وقال مدير عام مديرية حيس بمحافطة الحديدة، مطهر القاضي، إن تفجير الحوثيين للمدرسة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف محو كل ما يمت للدولة وتجهيل الشعب، وطالب منظمة اليونسكو بإدانة الميليشيات الحوثية والضغط عليها لإتاحة المجال لأبناء القرى والمناطق المشار إليها باستئناف التعليم.

وجاءت جريمة تفجير المدرسة في حيس بعد ساعات من استهداف مستشفى الدريهمي بقذائف الهاون من قبل المسلحين الحوثيين.

ميدانيا أعلن الجيش الوطني تقدم قواته في معارك مع ميليشيات الحوثي في محافظة مأَرب، وأكد سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بنيران مدفعية قوات الجيش والمقاومة.

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