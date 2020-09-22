53 دولة تستظل بمملكة الإنسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مواكبة مع احتفالات السعودية باليوم الوطني أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «ذراع الخير السعودي» أن مشروعاته التي وصلت إلى 1350 مشروعا بتكلفة 4.5 مليارات دولار، وصلت إلى 53 دولة حول العالم، وساهمت في سد جوع وتضميد جراح ملايين المكلومين في شتى أنحاء المعمورة.

وشدد المركز على رسالته التي تتلخص في مد أيادي الخير والعطاء للمتضررين في مختلف دول العالم، تعبيرا عن روح التسامح التي تنشرها مملكة الإنسانية، وباعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي وقلبا نابضا للعالم الإسلامي.

مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة

1350 مشروعا.

4.497.291.336 دولارا قيمتها الإجمالية.

144 شريكا.

53 دولة مستهدفة.

458 مشروعا في الأمن الغذائي.

359 مشروعا صحيا.

152 مشروعا في مجال الإيواء.

30 مشروعا في الإصحاح البيئي.

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71 مشروعا لقطاعات متنوعة.

اليمن أولا

ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز قدمت السعودية العون والمساعدة لليمن عبر حزمة من المشروعات، بالتعاون مع 80 شريكا، حيث وصل حجم المساعدات الكلية للمركز حتى الأول من أغسطس الماضي إلى 491 مشروعا، بقيمة إجمالية 3.079.394.543 دولارا، في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والتعافي المبكر، والقطاعات المتعددة، والإيواء والمواد غير الغذائية، والمياه والإصحاح البيئي، إلى جانب دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، والحماية، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ.

225 مشروعا لسوريا

وقال المركز إنه ساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري جراء ما يعانيه من ظلم وتهجير بتنفيذ 225 مشروعا حتى الأول من أغسطس، بالتعاون مع 40 شريكا بقيمة 296.905.866 دولارا، انصبت في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعافي المبكر، والحماية، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والتعليم إلى جانب التغذية، والقطاعات المتعددة.

ونفذ المركز 50 مشروعا في الصومال بمشاركة سبعة شركاء، بقيمة إجمالية 191.976.007 دولارات، شملت الأمن الغذائي، والقطاعات المتعددة، والمياه والإصحاح البيئي، والصحة والتعافي المبكر.

حملات تطوعية

ونفذ المركز خلال عام 2019م 30 حملة طبية تطوعية في 14 دولة حول العالم، شملت اليمن، والأردن، والمغرب، وجزر القمر، وإريتريا، والكاميرون، وموريتانيا، والنيجر، وبنجلاديش، ونيجيريا، وباكستان، والسودان، وتنزانيا، والسنغال، بمشاركة 228 متطوعا على مدى 218 يوما، أجريت فيها 9,342 عملية جراحية مختلفة، إضافة إلى صرف 21,521 نظارة طبية وتقديم وصفات وعلاجات متنوعة، استفاد منها 74,403 أفراد.

وأنجز المركز 7 حملات في اليمن، وأطلق 4 حملات بالمغرب في مجال مكافحة العمى والأمراض المسببة له، وجراحة الغدد، وجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال، استفاد منها ما يقارب الـ5024 فردا من الأسر ذوي الدخل المحدود، وأجرى أطباء المركز أكثر من 1200 عملية جراحية، إضافة إلى تقديمه الاستشارات والعلاجات الطبية، والتثقيف الصحي للمرضى.

وطالت خدمات المركز السودان وإريتريا والكاميرون وموريتانيا وبنجلاديش وباكستان وجمهورية جزر القمر.