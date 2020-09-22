الكشف عن معتقلات سرية لحكومة إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي السويدي، عن معتقلات سرية وتعذيب وحشي وممارسات تشكل وصمة عار لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأظهر مقالات ووثائق رسمية مسربة تتحدث عن قائد فى الشرطة التركية يدعى «طاهر درباز أوغلو»، أنشأ وأشرف على موقعين غير رسميين وسريين لتعذيب أكثر من 2000 محتجز عام 2016 حتى بات يلقب بـ»عزرائيل»، وفقا لبوابة «الأهرام» المصرية.

وأشارت الوثائق إلى أن درباز أوغلو هو المسؤول عن مواقع الاحتجاز غير الرسمية التي أقيمت في أنقرة، بأوامر من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، ووفقا للموقع، أقيمت أماكن الاحتجاز والتعذيب السرية فى قلب العاصمة أنقرة بأوامر من حكومة الرئيس إردوغان، وبحسب الموقع كان الاحتجاز فى قاعة رياضية تابعة لاتحاد الكرة الطائرة، بينما أقيم الثاني فى ساحة انتظار السيارات فى السجون فى أنقرة.

ولفت التقرير إلى الروايات التى نقلها الموقع عن ضحايا أدلوا بإفاداتهم أمام المحاكم التركية، والتى كشفت سياسة التعذيب وسوء المعاملة التى تعرضوا لها تحت مراقبة مسؤولين حكوميين أصروا على عدم التحقيق فى الحوادث.