184 حجر ماس وياقوت من قطر لسفير إيران

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وقالت «العربية نت» إن الوسام مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري، وهو منصوب على خلفية ذات شكل هندسي معماري، وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبه.
وهو مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصع بـ 184 حجرا من الماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري.
وقالت قطر إن وسام الوجيه يأتي تقديرا لدور السفير الإيراني في المساهمة بتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تشير المصادر إلى أن الجائزة تمنح لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية.
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