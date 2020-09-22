شكرا لقرائتكم خبر 184 حجر ماس وياقوت من قطر لسفير إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهدى أمير قطر تميم بن حمد وسام «الوجيه» للسفير الإيراني محمد علي سبحاني في أعقاب نهاية خدمته في الدوحة، في تقدير لافت للعلاقات الحميمة التي تربط الدوحة مع طهران.

وقالت «العربية نت» إن الوسام مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري، وهو منصوب على خلفية ذات شكل هندسي معماري، وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبه.

وهو مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصع بـ 184 حجرا من الماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري.

وقالت قطر إن وسام الوجيه يأتي تقديرا لدور السفير الإيراني في المساهمة بتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تشير المصادر إلى أن الجائزة تمنح لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية.