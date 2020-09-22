وزير الخارجية الألماني: تهديدات ترامب باستخدام الجيش فاقت خيالي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (دويتشه فيله)
وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الجيش خلال أعمال الشغب الداخلية، بالأمر الذي فاق تصوره، موضحا بأن الوضع عقب قتل واشنطن للجنرال سليماني "كان خطيرا للغاية".
وردا على تهديد ترامب باستخدام الجيش خلال أعمال الشغب التي أعقبت مقتل جورج فلويد، قال ماس: "لقد فاق ذلك خيالي"، موضحا أنه لا جدال في حقيقة حدوث أعمال عنف ونهب ووجوب اتخاذ الدولة إجراءات ضدها، "لكن الإعلان عن نشر الجيش في شوارع واشنطن، لدرجة اضطرار وزير الدفاع إلى معارضة ذلك، كان تجربة جديدة أخرى بالنسبة لي".
أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قناعته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤجج التوترات السياسية الداخلية في بلده كأداة لحشد أنصاره.
وقال ماس في مقابلة حول كتاب "في الجنون - الكارثة الأمريكية" وفيلم وثائقي من إنتاج شبكة "إيه آر دي" الإعلامية الألمانية لمؤلفي الكتاب كلاوس برينكبويمر وشتيفان لامبي، إن الهدف هو خلق أغلبيات وفقا لأمنياته.
وكان ماس قد أنتقد الرئيس الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر وأتهمه بمحاولة التشكيك في الانتخابات الأمريكية المقبلة عندما اقترح على مناصريه التصويت مرتين.
وردا على تهديد ترامب باستخدام الجيش خلال أعمال الشغب التي أعقبت مقتل جورج فلويد، قال ماس: "لقد فاق ذلك خيالي"، موضحا أنه لا جدال في حقيقة حدوث أعمال عنف ونهب ووجوب اتخاذ الدولة إجراءات ضدها، "لكن الإعلان عن نشر الجيش في شوارع واشنطن، لدرجة اضطرار وزير الدفاع إلى معارضة ذلك، كان تجربة جديدة أخرى بالنسبة لي".
كما تحدث وزير الخارجية عن السياسة الأمريكية تجاه إيران ومقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بداية العام.
وقال ماس إنه كانت هناك مخاوف من اندلاع حرب بسبب أعمال غير مقصودة، وأضاف: "كان هذا وضعا خطيرا للغاية حقا... ما لم أكن متأكدا منه هو أنه في النهاية لن يكون علينا التورط في تصعيد لعنف يؤدي إلى حرب ستؤثر على الشرق الأوسط والأدنى بأكمله".
يُذكرأن سليماني قُتل في هجوم أمريكي ببغداد في يناير الماضي.
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