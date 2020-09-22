سفير فلسطين لدى الجزائر يحييها على موقفها من القضية الفلسطينية

أكد سفير فلسطين في الجزائر أمين رمزي مقبول، أن موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن القضية الفلسطينية ليس "جديدا على تاريخ الجزائر ولم يكن مفاجئا"وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف مقبول قائلا: "نعرف تماما أنه موقف ثابت وتاريخي مؤيد وداعم للشعب الفلسطيني".
جاء تصريح سفير فلسطين في حديث له اليوم الثلاثاء مع صحيفة "النهار" الجزائرية، بشان موجة تطبيع العلاقات، الأخيرة، بين دولعربية وتل أبيب، وجه من خلاله "تحية إجلال وإكبار للجزائر حكومة وشعب
وأضاف السفير الفلسطيني قائلا، إن "تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شكل منعطفا تاريخيا جد مهم، خاصة في هذه الفترة، مرحلة الهرولة نحو التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، وأيضا الاعتراف بالقدس موحدة عاصمة للكيان".
واعتبر مقبول أن التوجه الحاليللتطبيع، أمر "في غاية الخطورة" و"شكل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وخيانة للقدس والأمة العربية والدين الإسلامي".
وأوضح السفير الفلسطيني أن موقف الجزائر من موجة التطبيع الأخيرة مواكب لموقفها المبدئي والتاريخي من القضية الفلسطينية، ويُعبر عن "مبادئ الثورة الجزائرية التحررية" وسوف "يكون له تأثير كبير في الساحة العربية والدولية".
وكان الرئيس الجزائر قد صرح قبل يومين بأن القضية الفلسطينية "قضية مقدسة" بالنسبة للشعب الجزائري، و"أم القضايا"، وأن الجزائر "لن تبارك" و"لن تشارك" في "الهرولة نحو التطبيع" على حد تعبيره.
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