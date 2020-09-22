المملكة تدين انتهاكات أقلية الروهينجا

وألقى رئيس قسم حقوق الإنسان، مشعل البلوي، في الوفد الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف، كلمة أمام مجلس حقوق الانسان قال فيه: "إن الانتهاكات الممنهجة ضد أقلية الروهينجا تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج بلادهم"، معرباً عن القلق حيال انتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيبهم الإصابة بالعدوى، لا سيما في ظل نقص الموارد في تلك المخيمات.
وأكد دعم المملكة المتواصل لهذه القضية، وإدانتها بشدة لما يتعرض له الروهينجا من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن، سبق أن خصصت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا.
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