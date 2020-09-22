انفجار في مركز تابع لحزب الله بجنوب لبنان

وقع اليوم انفجار ضخم في مركز تابع لحزب الله بجنوب لبنان، وفق ما أفاد سكان من دون أن يتمكنوا من تحديد الأسباب، فيما أكد مصدر قريب من الحزب أن المكان يتبع له، متحدثاً عن "حادث عرضي". وقال أحد سكان قرية عين قانا الجنوبية التي وقع الانفجار في خراجها، لوكالة فرانس برس "إنه مركز للحزب على شكل منزل"، مشيراً إلى أن عناصر من الحزب فرضوا طوقاً أمنياً على المكان الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف. وقال "اهتزت القرية بنا تماماً"، مشيراً إلى تضرر مبانٍ في محيطه. وأشار سكان في القرية إلى وقوع إصابات نقلتها سيارات الإسعاف، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الأضرار اقتصرت "على تصدع بعض المنازل وتحطم الزجاج". وأكد مصدر عسكري لفرانس برس أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه مركز لحزب الله يحتوي على ذخيرة"، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب ما حصل. وأفادت الوكالة الرسمية أن الانفجار وقع بالتزامن "مع تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي المعادي، الذي لم يغادر أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح منذ الصباح"، ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل.



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