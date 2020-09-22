السعودية تسجل 1185 حالة تعافي جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

سجلت السعودية، الثلاثاء ، 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وشفاء 1185 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية .

أعلنت وزارة الصحة في السعودية، الثلاثاء، تسجيل 552 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 330798 حالة، من بينها 13572 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1121 حالة حرجة.

كما تم تسجيل 1185 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 312684 حالة.

30 وفاة جديدة

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 552 حالة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4% ، فيما بلغ عدد الوفيات 4542 حالات، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء 48367 فحصاً مخبرياً جديداً، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

إلى ذلك، دعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

توصيات أخرى

وجدّدت الصحة أيضاً التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة من أجل خدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.