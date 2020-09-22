مسؤول إيراني يعترف بدعم الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، الثلاثاء، أن بلاده وضعت تقنيات إنتاج الصواریخ والمسیّرات تحت تصرف ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن أبو الفضل شكارجي، قوله: “تم وضع التقنيات الدفاعية لإنتاج الصواریخ والمسیرات تحت تصرف اليمنيين”، في إشارة إلى حلفائهم الحوثيين الذين نفذوا انقلابا على الشرعية في البلاد وسيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014.

كما أضاف أنه سيتم تقوية الدفاعات الجوية السورية، في إشارة إلى استمرار طهران بدعم النظام في دمشق، وحليفها الأول الذي ساندته على مدى سنوات بشار الأسد.

“نقلنا لهم خبرتنا وتجاربنا”

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إلى ذلك، تحدث عن الدعم الإيراني لعدة أطراف في المنطقة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، قائلاً: “نحن نساعد أي دولة تقف ضد الإدارة الأميركية وإسرائيل”. وأضاف: “يمكننا تشكيل محور من عدة دول تقف أمام محور دول الاستكبار العالمي”، بحسب وصفه.

كما أكد أن بلاده تدعم الحوثيين على الرغم من أنهم باتوا متقدمين في الصناعات العسكرية، بحسب زعمه، قائلاً “باتوا يصنعون صواريخ الآن، كما أحرزوا تقدما كبيرا في مجال الحرب الإلكترونية. نقلنا لهم خبرتنا وتجاربنا العسكرية، وتعلموها”.

ولطالما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن المسيرات التي يطلقها الحوثيون نحو الأعيان السكنية، إيرانية الصنع. كما أكدت الإدارة الأميركية سابقا أن إيران تدعم الميليشيات في اليمن بالصواريخ والمسيّرات.

يأتي هذا في وقت تواجه إيران موجة عقوبات أميركية جديدة. فقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني.