غوتيريش: كورونا أسقط العالم على ركبتيه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن فيروس كورونا الذي لا تراه العين جعل العالم يسقط على ركبتيه، داعيا للاتحاد في مواجهة هذا الوباء.

حديث الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، جاء عقب انطلاق أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: “نقف عاجزين أمام أخطار جديدة مثل الهجمات الإلكترونية”، محذراً من تزايد خطر جائحة فيروس كورونا في المناطق المتأججة بالصراعات.

وتابع: “مع بداية تفشي كورونا دعوت إلى إطلاق نار على الصعيد العالمي، وأجدد دعوتي للجميع بأن نطبقه قبل نهاية العام”.

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وفي هذا الصدد، أشار جوتيريس إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في إدلب السورية.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة فإن حملات الأخبار المضللة عن كورونا على الإنترنت تعتبر فيروسا ساما.

ومع استمرار تفشي الجائحة وبقاء قواعد الحجر الصحي في نيويورك معمولا بها، قرر قادة الأمم المتحدة عقد أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا.

ويعني قرار عقد أعمال دورة الأمم المتحدة، والذي يصادف أيضا الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية، أن نيويورك التي تسعى جاهدة للتعافي من كارثة صحية لا تزال بعيدة عن استعادة بريقها الدولي.