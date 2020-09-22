كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: لا ننوي خوض حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة بكين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج أن بلاده لا تنوي الدخول في حروب مع دول أخرى، مؤكدا تمسك بكين بحل الخلافات بـ"طرق سلمية".

وفي خطاب مسجل عبر الفيديو، إلى الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال شي إن الصين "لا تنوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة".

وتابع الرئيس الصيني: "سنواصل تسوية الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين عبر حوار ومناقشة، ولن نسعى إلى التورط في لعبة محصلتها صفر".

وفي تطرقه إلى القضايا الاقتصادية، قال شي إن على العالم أن يقول "لا للأحادية والحمائية"، مضيفا أن منظمة التجارة العالمية يجب أن تبقى حجر الأساس للتجارة العالمية.

