كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هولندا تسجل رقماً قياسياً جديداً في حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الصحية الهولندية اليوم الثلاثاء إنها سجلت رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع حتى اليوم 22 سبتمبر بلغ 13471 حالة بزيادة تتجاوز 60 في المئة على الرقم المسجل في الأسبوع السابق.

وفي الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر سجل المعهد الوطني للصحة 8265 حالة جديدة. وسجل المعهد 33 حالة وفاة بالمرض في الأيام السبعة الماضية ارتفاعاً من 19 حالة في الأسبوع السابق.