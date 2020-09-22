كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض عقوبات على إيران وفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصاً وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجدداً بعقوبات الأمم المتحدة على إيران، الأمر الذي ترفضه دول عدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحافيين إن "إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع".

ووقع الرئيس دونالد ترامب اليوم مرسوماً يجيز فرض عقوبات اقتصادية شديدة، بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران، وفق ما أورد مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين.

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وفي هذا السياق، تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي، وأضاف بومبيو "منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلي للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة".

وكذلك، أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه في واشنطن، إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

وأكد بومبيو أمس الأحد إعادة العمل بكل عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية والتي كانت رفعت سابقاً، ولكن سائر القوى الكبرى وبينها الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، ترفض هذا التدبير وتعتبر أن لا مفاعيل قانونية للمناورة التي قامت بها الولايات المتحدة.