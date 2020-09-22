كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حريق في ضاحية بيروت الجنوبية يسجل 3 إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق في منطقة الأوزاعي في ضحاية بيروت الجنوبية اليوم الثلاثاء، فيما هرعت الأجهزة المعنية إلى المكان لإطفاء النيران وسط معلومات عن نقل 3 جرحى إلى المستشفيات القريبة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني جورج ابو موسى قوله إن عناصر الدفاع المدني تعمل على إخماد حريق شب في مستودع للدهانات في منطقة الأوزاعي، وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده، كما أورد موقع "24" الإماراتي.

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ولاحقاً أكدت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها أنه تم إخماد الحريق وتم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفيات المنطقة.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاطفاء بدأت منذ الساعة 3 بعد الظهر ولغاية الساعة 5:20 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).

وأوصح البيان أن المصابين الثلاث أصيبوا جراء تنشقهم الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، من دون وقوع خسائر فادحة في الأرواح.