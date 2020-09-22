كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يبحث إعادة إعمار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء آلية التنسيق وتنفيذ المهام لإعادة إعمار العاصمة بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم أن ذلك جاء في اجتماع ترأسه عون بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون ومحافظ بيروت مروان عبود.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من170 قتيلاً و6 آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 الف شخص.

ووفق الوكالة، ترأس الرئيس عون أيضاً اجتماعاً حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لبحث الرصيد الاحتياطي لدى مصرف لبنان لتحديد فترة الدعم المتبقية والكميات المرتقبة للمواد المدعومة.