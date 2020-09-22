كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر في "حزب الله" يكشف ما استهدفه انفجار عين قانا! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مصدر تابع للمكتب الإعلامي لـ"حزب الله" على حادث الانفجار الذي وقع في بلدة عين قانا جنوب لبنان.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي التابع لـ"حزب الله" لـ"النهار" اللبنانية، ""ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات حرب تموز أي الألغام"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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كما نفى المصدر خبر استهداف القيادي الكبير في الحزب علي سمير الرزّ أو أي قائد جهادي كبير آخر.

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر أمني قوله إنّ "انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لحزب الله بسبب خطأ فني".

ووقع انفجار في عين قانا الجنوبية بجنوب لبنان، وسط تأكيدات أمنية بأن الانفجار وقع في منزل يستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب.