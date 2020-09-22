تأجيل القمة الأوربية بسبب إصابات بكورونا في محيط رئيس المجلس الأوربي

في الوقت الذي كان يتم الإعداد لها، ووسط ترقب كبير لما ستسفر عنه، وما ستتخذه من قرارات، أعلن، اليوم الثلاثاء، عن تآجيل القمة الأوربية، بسبب إصابات بفيروس كورونا.

وأرجأت القمة الأوربية، التي كانت مقررة، في 24-25 شتنبر الجاري، إلى الأول، والثاني من أكتوبر المقبل، بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في أوساط رئيس المجلس الأوربي، شارل ميشال، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وكتب المتحدث نفسه في تغريدة أن ميشال “أبلغ اليوم أن حارسا أمنيا كان على تواصل مباشر معه، مطلع الأسبوع الماضي، مصاب بكوفيد-19”.

وكانت التحضيرات للقمة الأوربية في أوجها، وسط رهان أوربي، لأن توحد أصوات الدول الأعضاء بشأن القضايا الخارجية، والأمنية مع الجهات الفاعلة الرئيسية، وتخرج بموقف واضح تجاه القضايا، التي تجمع دول الاتحاد مع الصين، وتركيا.