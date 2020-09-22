نسرين الراضي مرشحة لجائزة إفريقية

تنافس الممثلة المغربية، نسرين الراضي، على جائزة سينمائية إفريقية، في النسخة الخامسة من جوائز أكاديمية سوتيغي، التي تقام في نونبر المقبل.
وتنافس الراضي على “جائزة الأمل الإفريقي”، الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة، وذلك عن دورها في فيلم “آدم” لمريم التوزاني.
ويحسم بين الممثلين المرشحين للجوائز التصويت من طرف ثلاثين عضوا في أكاديمية سوتيغي، إضافة إلى تصويت الجمهور، المتاح عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية.
وتعتبر جوائز أكاديمية سوتيغي من بين أهم الجوائز السينمائية في القارة السمراء، وتقام في دورتها الخامسة هذه السنة بالشراكة مع مهرجان فيسباكو، أحد أعرق المهرجانات الإفريقية، الذي يقام في بوركينافاسو.
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