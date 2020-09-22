بعد قرار المنع.. سلطات طنجة تسمح بعرض مباريات كرة القدم في جميع المقاهي

قررت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، في طنجة، السماح بعرض المباريات في جميع مقاهي المدينة، بشرط احترام التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مسؤول لـ”اليوم24″ أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع والي الجهة مع رئيس جمعية أرباب المقاهي، والمطاعم، على خلفية البيان الأخير للجمعية، المطالب بإعادة النظر في توقيت الإغلاق، وكذا السماح بعرض مباريات كرة القدم، بعد استقرار الحالة الوبائية.

وكان أرباب المقاهي، والمطاعم قد عبروا عن تضررهم من استمرار قرار السلطات المحلية، القاضي بإغلاق محلاتهم في الساعة الثامنة مساء، بالنسبة إلى المناطق الأكثر وباء، فيما باقي المناطق سيتم إغلاقها في حدود العاشرة مساء.

واعتبر بلاغ للفرع المحلي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في عاصمة البوغاز، أنهم وجهوا مراسلات إلى والي جهة الشمال، للمطالبة بإعادة النظر في توقيت الإغلاق، دون أن يتوصلوا بأي استفسار، ما دفعهم إلى التصعيد، والتهديد بإغلاق محلاتهم بشكل تام.

وكانت السلطات المحلية قد قررت، في شهر يوليوز الماضي، إغلاق جميع مقاهي المدينة في الساعة الثامنة مساء بالنسبة إلى المناطق الأكثر وباء، فيما باقي المناطق، التي تشهد استقرارا وبائيا تقرر إغلاقها في الساعة العاشرة مساء، بينما المطاعم تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا.

وكان القرار المذكور قد اتخذ بعد الارتفاع، الذي شهدته مدينة طنجة في عدد الإصابات، وكذا الوفيات بفيروس كورونا المستجد.