بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة: ظروف تمويل الاقتصاد لا تزال ملائمة

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 5ر1 في المائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن “المجلس رأى أن ظروف تمويل الاقتصاد لا تزال ملائمة، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 5ر1 في المائة، مع الاستمرار في تتبع كافة هذه التغيرات عن قرب”.

وحسب بنك المغرب، فإنه يرتقب أن تتغير نسبة التضخم في مستويات منخفضة لتصل إلى 4ر0 في المائة، في المتوسط، عام 2020 ثم تتسارع بشكل معتدل إلى 1 في المائة عام 2021.

وقال بنك المغرب إن المعطيات الخاصة بالحسابات الوطنية تهم الفصل الأول من عام 2020، وبالتالي فإنها لا تعكس تأثير الجائحة على الاقتصاد إلا جزئيا، وتشير إلى تباطؤ قوي للنمو إلى 0,1 في المائة مقابل 2.8 في المائة المسجلة في الفصل نفسه من السنة السابقة.

أما بالنسبة إلى مجموع عام 2020، فقد تم خفض التوقعات المنجزة في يونيو الماضي، آخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط، مقارنة مع ما كان متوقعا.