- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران تطالب بإجراء فحوص «كوفيد-19» للركاب قبل جميع الرحلات الدولية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
طالبت شركات الطيران الدولية بإجراء فحوص «كوفيد-19» في المطارات لجميع الركاب الدوليين قبل المغادرة عوضاً عن الحجر الصحي الذي تقول إنه يفاقم الركود السياحي.
وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن من المتوقع أن تتاح في الأسابيع المقبلة اختبارات المستضادات السريعة والميسرة والتي يمكن أن يجريها عاملون غير طبيين مضيفا أنه يجب القيام بهذه الفحوص بموجب معايير متفق عليها عالمياً. وأضاف دي جونياك: لا نرى أي حل بديل أقل تحديا أو أكثر فاعلية.
وتضغط شركات الطيران التي تضررت بشدة من الجائحة على الحكومات لانتهاج بدائل للقيود المكبلة للسفر التي لا تزال تقوض بشدة انتعاش السفر وهي القيود التي يجري تشديدها في الوقت الحالي في أوروبا وسط قفزة في أعداد حالات الإصابة بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر شركات الطيران تطالب بإجراء فحوص «كوفيد-19» للركاب قبل جميع الرحلات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.