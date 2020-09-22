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شركات الطيران تطالب بفحوص كورونا قبل الرحلات الدولية

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طالبت شركات الطيران الدولية اليوم الثلاثاء بإجراء فحوص كوفيد-19 في المطارات لجميع الركاب الدوليين قبل المغادرة عوضا عن الحجر الصحي الذي تقول إنه يفاقم الركود السياحي.

وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن من المتوقع أن تتاح في "الأسابيع المقبلة" اختبارات المستضادات السريعة والميسرة والتي يمكن أن يجريها عاملون غير طبيين مضيفا أنه يجب القيام بهذه الفحوص بموجب معايير متفق عليها عالميا.

وقال دي جونياك "لا نرى أي حل بديل أقل تحديا أو أكثر فاعلية".

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