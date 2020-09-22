شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران تطالب بفحوص كورونا قبل الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل
وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن من المتوقع أن تتاح في "الأسابيع المقبلة" اختبارات المستضادات السريعة والميسرة والتي يمكن أن يجريها عاملون غير طبيين مضيفا أنه يجب القيام بهذه الفحوص بموجب معايير متفق عليها عالميا.
وقال دي جونياك "لا نرى أي حل بديل أقل تحديا أو أكثر فاعلية".
كانت هذه تفاصيل خبر شركات الطيران تطالب بفحوص كورونا قبل الرحلات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.