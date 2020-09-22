حكم إيراني جديد بإعدام رياضي.. "لكمة" للعدالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أقل من 10 أيام على إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري المتحدر من مدينة شيراز (جنوب) تثار مخاوف جديدة باحتمال إعدام رياضي آخر.

هذه المرة، أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكما بالإعدام بحق الملاكم علي مطيري الذي يعيش في إقليم الأحواز الواقع جنوب غربي البلاد وتقطنه أغلبية عربية.

وأكدت مصادر لموقع "إيران واير" المعارض ومقره بريطانيا، الثلاثاء، في سياق تأكيدها نبأ حكم الإعدام النهائي لهذا الرياضي، كما أن والد علي مطيري محتجز أيضا لدى السلطات الإيرانية.

وأفادت المصادر أن مطيري يواجه اتهامات بقتل عنصرين من مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني خلال مشاجرة قبل عامين، غير أنه أجبر تحت التعذيب على الاعتراف قسريا.

وبحسب المطلعين على قضية الرياضي، اتهمت أجهزة أمنية إيرانية مطيري بالتعاون مع الجماعات الأحوازية المعارضة لنظام طهران.





ويرجح أن لاعب الملاكمة علي مطيري قد نقل إلى سجن الأحواز المركزي المعروف باسم "شيبان"، ويحتجز به سجناء سياسيين.

وكشف مقربون من مطيري أن الرياضي الأحوازي اعترف بالاتهامات عندما احتجز في الحبس الانفرادي لأكثر من عام واستجوب وتعرض للتعذيب بشكل متكرر.

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جدير بالذكر أن الملاكم علي مطيري البالغ من العمر 30 عاما يعيش في قرية شيبان شمال إقليم الأحواز، واعتقلته عناصر الاستخبارات الإيرانية عام 2018 قبل أن تنقطع أخباره.

وأكدت مصادر في إيران، أن مطيري اعترف بارتكاب جريمة القتل العمد، وعضوية جماعة تدعى "الأحوازيون"، تحت التعذيب.

وقال الرياضي الأحوازي الذي حكم عليه بالإعدام لعناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية أثناء استجوابه: "ليس لدي ما أخسره، ماذا أكتب وأين أوقع لإعدامي"، حسبما أورد موقع إيران واير.

يذكر أن نفس الشيء حدث مع نويد افكاري، إذ قالت عائلته إن المحققين هددوا باحتجاز أشقائه، وأخته، ووالدته، وأبيه ونُفذ التهديد بالفعل واعتقلت الاستخبارات الإيرانية شقيقته وزوجها، ووالده وشقيقه سعيد أفكاري لبعض الوقت.

ولا يزال مصير علي مطيري مجهولا عقب نقله من سجن شيبان إلى مكان غير معلوم، الأحد الماضي، بعد تأييد حكم إعدامه من جانب المحكمة العليا الإيرانية، حيث أصبح عرضة للتنفيذ في أي وقت.

وحُرم علي مطيري من الحق في الاتصال بمحام طوال فترة الاستجواب والمحاكمة التي جرت وسط تكتم من قبل وسائل الإعلام المحلية.

وأثار إعدام نويد أفكاري موجة من الغضب والإدانة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان دوليا.

وطالبت منظمات حقوقية ورياضية دولية بفرض عقوبات على النظام الإيراني لتنفيذ حكم بالإعدام بحقّ المصارع الشاب.