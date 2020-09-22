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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إجراء 98,528 فحصاً، ضمن فحوص فيروس كورونا (كوفيد 19).
وقالت الوزارة، اليوم، إنه تم رصد 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى تسجيل 939 حالة شفاء وعدم تسجيل وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وحققت دولة الإمارات إنجازات على الصعيد العالمي في مجال إدارة أزمة كوفيد-19، وجاءت ضمن المراتب الأولى في عدد من المؤشرات.
وقال الدكتورعمر الحمادي : حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في عدد الفحوصات التي تم إجراؤها للكشف عن فيروس كورونا خلال شهري يوليو وأغسطس بالنسبة لعدد السكان.
وأضاف: خلال شهر يوليو الماضي بلغ متوسط عدد الاختبارات اليومية 47,857 اختباراً، أي ما يعادل 483.9 اختبار يومي لكل 100 ألف نسمة، وهو المعدل الأعلى عالمياً.
وأشار إلى ان متوسط عدد الاختبارات اليومية لشهر أغسطس الماضي بلغ 65,106 اختباراً، أي ما يعادل 658.3 اختبار يومي لكل 100 ألف نسمة.
وقال الحمادي: 2,018,274 فحص مختبري تم إجراؤه في أغسطس على مستوى الإمارات للتأكد من سلامة أفراد المجتمع وخلوهم من أعراض الفيروس، وهو ما يمثل ثامن أعلى رقم فحوصات تقوم بها أي دولة على مستوى العالم خلال شهر، وبزيادة36 %عن عدد الاختبارات التي أجريت في شهر يوليو والتي بلغت 1,483,576 فحص
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