أهم 4 أرقام تتعلق بقطاع الصناعة.. يوظف 15% من المشتغلين بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية الاقتصادية نظرًا لارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، ونستعرض فيما يلى أهم الأرقام والنسب المتعلقة بقطاع الصناعة من واقع البيانات الواردة بمشروع قانون الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بشأن قطاع الصناعة: يُسهم قطاع الصناعة فى الوقت الحالى بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى تمثل صادرات قطاع الصناعة نحو 65% من جملة الصادرات المصرية Advertisements يُوظف قطاع الصناعة نحو 15% من جملة المشتغلين كان المأمول زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021.

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