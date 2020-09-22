شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ يؤكد جاهزية المجلس للانعقاد فى التاريخ الذى يحدده الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المجلس جاهز إداريا وإنشائيا لاستقبال النواب، وعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس في التاريخ الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في قراره بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد بداية من 1 أكتوبر القادم.

وأضاف القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الأمانة العامة انتهت من تسليم 190 عضوا مُنتخبا كارنيهات العضوية الخاصة بهم خلال اليومين السابقين، في حين يتبقى 10 أعضاء آخرون سيتم استخراج الكارنيهات الخاصة بهم وقت وصولهم المجلس أو مع الـ100 نائب المعينين وقت حضورهم.

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كما لفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بتعيين الـ100 نائب الذين نص عليهم قانون مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن المجلس سيكون جاهزا إنشائيا وإداريا، بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد بداية من الأول من أكتوبر.