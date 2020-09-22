بكين: اتهام ضابط شرطة في نيويورك بالتجسس لصالح الصين "إدعاءات ملفقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش أ):
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن ما تردد حول اتهام ضابط شرطة في نيويورك بالتجسس لصالح الصين، "إدعاءات ملفقة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح اليوم - "إن هذه الإدعاءات الأمريكية ملفقة تماما، وأن نية واشنطن لتشويه صورة القنصليات الصينية والصينيين في الولايات المتحدة لن تنجح".
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